Nel barese, gravissimo incidente, auto si schianta contro una casa, muore sul colpo uomo di 64 anni (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19,30, un uomo di 64 anni è morto in seguito a un brutto incidente. L’uomo era alla guida della sua auto quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una cassetta di pietra. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 72 che collega Toritto a Quasano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19,30, undi 64è morto in seguito a un brutto. L’era alla guida della suaquando, per cause in via di accertamento, ha perso illlo del mezzondosiuna cassetta di pietra. L’è avvenuto sulla strada provinciale 72 che collega Toritto a Quasano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’

Advertising

enpaonlus : Gufo ferito sul ciglio della strada, salvato sull’autostrada A14 nel Barese - BaritaliaNews : Nel barese, gravissimo incidente, auto si schianta contro una casa, muore sul colpo uomo di 64 anni - corrado_quarta : RT @baritoday: La zona rossa non ferma lo spaccio: beccati a cedere le dosi, due giovani pusher arrestati nel Barese - corrado_quarta : RT @baritoday: Controlli anti-covid nel Barese: assembramenti, mascherine e spostamenti non consentiti, raffica di multe - corrado_quarta : RT @baritoday: Furti e rapine nel Barese e in trasferta, ricercato dopo le condanne: 58enne barese arrestato dai carabinieri -