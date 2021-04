Mercato Napoli, Maksimovic sempre più verso l’addio: ecco dove potrebbe andare (Di giovedì 8 aprile 2021) Nikola Maksimovic, giocatore del Napoli, potrebbe trasferirsi a fine stagione; il difensore rappresenta un obiettivo di Mercato per alcuni club. Nikola Maksimovic è sempre più … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 8 aprile 2021) Nikola, giocatore deltrasferirsi a fine stagione; il difensore rappresenta un obiettivo diper alcuni club. Nikolapiù … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

fanpage : 'Chiusura confermata nonostante il mercato sia in ripresa'. La rabbia dei sindacati #whirlpool - OttaviDeborah : RT @fanpage: 'Chiusura confermata nonostante il mercato sia in ripresa'. La rabbia dei sindacati #whirlpool - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, il mercato di Antignano apre con #Bancarelle senza merce - - sportli26181512 : Gli interrogativi su Dybala: quanto vale? Chi lo cerca? Il suo futuro è bianconero?: Gli interrogativi su Dybala: q… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Covid: Napoli, mercato Antignano apre bancarelle senza vendere, per protesta [di Anna Laura de Rosa] [aggiornamento delle 1… -