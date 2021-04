Juve-Napoli | Adl | “Usciti a testa alta” ma i tifosi inveiscono

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutontus-è terminata 2-1. La buona prova degli azzurri però non è passata inosservata agli occhi di Aurelio De Laurentiis che al termine della gara si è complimentato con i suoi calciatori. I complimenti di Adl però non rendono giustizia aiche vorrebbero un presidente più pretenzioso che non si accontenti di questo genere di partite. “Meglio giocare male e vincere” commentano alcuni supporter. Sui social è polemica quindi ancora una volta trae patron azzurro. Questo il tweet del presidente delAurelio De Laurentiis: “Bravi ragazzi. Ne siamoe soprattutto mi sono divertito fino alla fine…bravi tutti”. Al tweet sono seguiti quindi tanti commenti negativi. La paura di non ...