Governo e Regioni: il confronto decisivo su recovery e vaccini (Di giovedì 8 aprile 2021) In corso la conferenza delle Regioni e Province in vista dell'importante confronto con il Governo su piano vaccinale e recovery plan Il Governo guidato da Mario Draghi, incontrerà i rappresentanti dei governatori, dell'Anci e dell'Upi per discutere sul recovery plan che dovrà essere presentato dal Governo a Bruxelles entro fine aprile. Il tavolo sarà anche l'occasione per fare il punto su vaccini e non è escluso che si discuta anche del dossier riaperture. La priorità delle Regioni è il piano vaccinale Le richieste si fanno sempre più pressanti per trovare nuova chiarezza. I governatori chiedono che vengano definiti elementi quantitativi e qualitativi per evitare che le scelte che ogni regione dovrà fare in relazione alla ...

