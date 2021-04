Dove si scopre chi ha vinto la seconda estrazione della lotteria degli scontrini (Di giovedì 8 aprile 2021) Scontrino con pagamento digitale Foto di Karolina Grabowska da PexelsIl conto alla rovescia è finito: oggi, 8 aprile, un’estrazione a sorte computerizzata decreterà i venti vincitori della lotteria degli scontrini, per il secondo appuntamento con il concorso a premi lanciato dallo Stato il primo febbraio scorso. L’Agenzia dogane e monopoli (Adm) svolgerà le operazioni nel campus Sogei, Società generale d’informatica, in-house del ministero dell’Economia e delle finanze, sotto il controllo di una commissione appositamente nominata. I codici lotteria vincenti verranno resi pubblici in anteprima nazionale alle 13 sul canale Twitter dell’Adm. Va ricordato che ogni euro di spesa, effettuata con modalità di pagamento elettronico, genera altrettanti biglietti virtuali. I dieci corrispettivi ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) Scontrino con pagamento digitale Foto di Karolina Grabowska da PexelsIl conto alla rovescia è finito: oggi, 8 aprile, un’a sorte computerizzata decreterà i venti vincitori, per il secondo appuntamento con il concorso a premi lanciato dallo Stato il primo febbraio scorso. L’Agenzia dogane e monopoli (Adm) svolgerà le operazioni nel campus Sogei, Società generale d’informatica, in-house del ministero dell’Economia e delle finanze, sotto il controllo di una commissione appositamente nominata. I codicivincenti verranno resi pubblici in anteprima nazionale alle 13 sul canale Twitter dell’Adm. Va ricordato che ogni euro di spesa, effettuata con modalità di pagamento elettronico, genera altrettanti biglietti virtuali. I dieci corrispettivi ...

