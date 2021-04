Denise Pipitone, il conduttore tv russo accusa Olesya: “Ha fatto tutto lei” (Di giovedì 8 aprile 2021) Grave accusa dall’emittente tv russa ad Olesya Rostova, che alla fine non si è rivelata essere Denise Pipitone. “Questo circo è colpa sua”. Denise Pipitone, il caso del presunto ritrovamento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 aprile 2021) Gravedall’emittente tv russa adRostova, che alla fine non si è rivelata essere. “Questo circo è colpa sua”., il caso del presunto ritrovamento… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - Giu_ggiola : RT @arianagrimmie: La persona che sta dietro l’account falso di denise pipitone ha appena inserito un indirizzo. Questa situazione è perico… - Novella_2000 : Caso Denise Pipitone - l'avvocato sbotta in diretta durante la trasmissione russa: 'È una trappola' (VIDEO) -