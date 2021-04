Coronavirus nel Lazio, 1.240 positivi: Roma a quota 500, i dati di oggi 8 aprile (Di giovedì 8 aprile 2021) ‘oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 1.240 casi positivi, 37 i decessi e 1.834 i guariti. Aumentano i casi mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Aperte da domani a mezzanotte le prenotazioni per gli anni 63 e 62 (ovvero i nati nel 1958 e 1959). Il valore RT è in calo a 0.9 diminuiscono i focolai e l’incidenza, mentre rimane alta la pressione sugli ospedali’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Coronavirus nel Lazio, i dati dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) ‘su oltre 17 mila tamponi nele oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 1.240 casi, 37 i decessi e 1.834 i guariti. Aumentano i casi mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi acittà sono a500. Aperte da domani a mezzanotte le prenotazioni per gli anni 63 e 62 (ovvero i nati nel 1958 e 1959). Il valore RT è in calo a 0.9 diminuiscono i focolai e l’incidenza, mentre rimane alta la pressione sugli ospedali’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.nel, idalle ...

