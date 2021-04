Copasir | Meloni a Salvini | si rispetti legge | non dividiamoci

Advertising

ilfoglio_it : A furia di darsele sulla presidenza del #Copasir, Meloni e Salvini stanno tralasciando tutto il resto, rendendo dif… - AndFranchini : Lettera di #Meloni a #Salvini: 'Copasir spetta a noi'. Ma il leghista #Volpi resiste 'Caro Matteo, questa è l’occas… - VeraNotizia : “Dai giornali”, press review 8 aprile 2021 Stracci. È guerra aperta fra Meloni e Salvini: si contendono il Copasir,… - Mariate48641882 : RT @LaPrimaManina: Bizzarra alla Camera la lotta fra Giorgia #Meloni (quella a cui fanno schifo le poltrone) per accaparrarsi la poltrona d… - gattogeremia : RT @LaPrimaManina: Bizzarra alla Camera la lotta fra Giorgia #Meloni (quella a cui fanno schifo le poltrone) per accaparrarsi la poltrona d… -

Ultime Notizie dalla rete : Copasir Meloni

...da Giorgiaa Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia, sulle colonne del Corriere della Sera , ha scritto una lettera indirizzata al leghista dopo gli scontri avvenuti sul caso: ...In quel caso, saremmo più che felici di continuare a sostenere Raffaele Volpi alla presidenza del", concludenella lettera. 8 aprile 2021E' l'incipit di una lettera al Corriere della Sera in cui il presidente di Fdi Giorgia Meloni si rivolge a Matteo Salvini."La presidenza del Copasir non è, infatti, un problema tra FdI e Lega ma ...L'oggetto del contendere ultimamente sarebbe la presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Come sai, è la legge 124 del 2007 a stabilire la composizione parita ...