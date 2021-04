Cinquant’anni fa con la Legge 118/71 iniziò il cammino dell’inclusione (Di giovedì 8 aprile 2021) Giuseppe Adernò - Il 30 marzo 1971 è entrata in vigore la Legge n.118 dal titolo “Conversione in Legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” con la quale ha preso avvio il processo d’integrazione sociale che attraverso le graduali modifiche di passaggio dal semplice inserimento all’integrazione scolastica, oggi, dopo Cinquant’anni giunge al traguardo dell’inclusione sociale dei disabili e degli studenti “bisognosi di particolari attenzioni”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) Giuseppe Adernò - Il 30 marzo 1971 è entrata in vigore lan.118 dal titolo “Conversione indel D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” con la quale ha preso avvio il processo d’integrazione sociale che attraverso le graduali modifiche di passaggio dal semplice inserimento all’integrazione scolastica, oggi, dopogiunge al traguardosociale dei disabili e degli studenti “bisognosi di particolari attenzioni”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Cinquant’anni fa con la Legge 118/71 iniziò il cammino dell’inclusione - wauroware : @upthemanifesto @pietrogranero @nonexpedit Gli immobili sono stati comprati con cinquant'anni di sacrifici e lavora… - Federica_Mor : @NicolaPorro @CorradoOcone Mamma questi sono cinquant’anni che ci rovinano con le loro mistificazioni ! Per questo siamo messi così! - aetnanet : Cinquant?anni fa con la Legge 118/71 iniziò il cammino dell?inclusione - BiancaTonelloA : @SagaceSeguace @BruNO16503135 Mettiamola così. *Romagna. Quello che mangi ti manda direttamente in ospedale per au… -