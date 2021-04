(Di giovedì 8 aprile 2021) Ha scatenato un vespaio di polemiche l'richiesto dall'dell'romeno Hategan all'attaccante del Borussia Dortmund Erlingdopo la partita di martedì scorso contro il Manchester City valida per l'andata dei quarti di finale. Sulla vicenda anche l'allenatore della squadra inglese Pep Guardiola ha detto la sua: "Forse è un fan del norvegese o forse l'suiè stato messo per suo figlio o sua figlia. Non mi è capitato mai di vedere cose del genere, ma durante il match diLeague l'e i suoi assistenti hanno fatto un buon lavoro favoriti anche dai calciatori che in campo non hanno creato problemi" ha detto l'allenatore catalano. Oggi si è saputo ildi quella ...

Advertising

ItaSportPress : Champions, assistente arbitro chiede ad Haaland autografo sui cartellini: scoperto il motivo -… - sportli26181512 : Haaland, autografo all'assistente dopo Manchester City-Borussia Dortmund. FOTO: Nel post Manchester City-Borussia D… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions assistente

Sky Sport

Il quotidiano boccia sia la prestazione dell'arbitro Maurizio Mariani sia quella dell'al ... 'Con il Milan non si è parlato del futuro di Insigne' Juventus - Napoli 2 - 1, la sfida...Eppure, dietro quella richiesta di Octavian Sovre ,dell'arbitro nel match diLeague, si nasconde una bellissima causa. Haaland autografo in beneficenza Come si apprende dal ...Il boccone per gli azzurri è stato meno amaro con il gol di Lorenzo Insigne su rigore, ma i tre punti sono andati ai bianconeri, che vogliono chiudere la pratica per la qualificazione in Champions ...Questi i risultati del primo turno dei quarti di finale di Champions League che si è disputato tra martedì 6 e mercoledì 7 aprile: Real Madrid - Liverpool 3-1 Manchester City - Borussia Dortmund 2-1 ...