Campania, i contagi superano di nuovo i guariti e 50 decessi (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 1993 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania. E’ quanto si apprende nel bollettino odierno diramato dall’Unità di Crisi regionale. Sono 50 invece le vittime, di cui 32 sono decedute nelle ultime 48 ore e 18 sono decedute in precedenze ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 1993 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in. E’ quanto si apprende nel bollettino odierno diramato dall’Unità di Crisi regionale. Sono 50 invece le vittime, di cui 32 sono decedute nelle ultime 48 ore e 18 sono decedute in precedenze ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TgrRai : #COVID19, in #Sardegna vaccinazioni a rilento, la regione ultima in classifica insieme alla #Campania secondo la fo… - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania , il bollettino dell'8 aprile 2021: 1.933 nuovi contagi e 50 decessi - lifestyleblogit : Covid Campania, oggi 1.933 contagi: bollettino 8 aprile - - TV7Benevento : Covid Campania, oggi 1.933 contagi: bollettino 8 aprile... - Marilenapas : RT @TgrRai: #COVID19, in #Sardegna vaccinazioni a rilento, la regione ultima in classifica insieme alla #Campania secondo la fondazione @GI… -