Biot non conosceva i dettagli delle capacità della Nato | spiega Guerini

AGI - Walter Biot, l'ufficiale di Marina coinvolto in un presunto caso di spionaggio militare, "era titolare di un incarico che lo autorizzava a prendere visione anche di documenti classificati". Tuttavia le sue mansioni, "che non prevedevano attivià' di comando o di direzione, lo portavano ad avere accesso a documenti di valutazione e policy e non alla gestione delle operazioni o al dettaglio delle capacità nazionali e dell'Alleanza". Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, parla per la prima volta in una sede ufficiale – le commissioni riunite Difesa di Camera e Senato – della cessione di documenti militari riservati che ha rischiato di innescare una crisi diplomatica tra Italia e Russia.

