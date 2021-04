Autostrade nelle "aspirazioni" di ACS. Oggi si riunisce il CdA di Atlantia

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’affare ASPI si riaffaccia ACS, compagnia spagnola guidata da Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, a capo di una delle più grandi aziende infrastrutturali del Paese, presente anche nel capitale di Abertis assieme ad. Il “coming out” di Perez arriva alla vigilia del CdA di, che si appresta ad esaminare l’offerta arrivata dal consorzio CDP-Blackstone-Maquarie e convocare l’assemblea dei soci per votare la proposta d’acquisto, l’unica rimasta dopo l’abbandono del progetto di squeeze-out che avrebbe portato alla scissione ed all’IPO di. L’uscita di PerezIn un incontro con gli analisti, Perez ha parlato del progetto di creazione di “un grande gruppo autostradale europeo”, che vanterebbe asset in Francia, Spagna, Italia ed anche in America Latina, ed ha assicurato “ci metteremo intorno ...

Non è la prima volta che ACS esprime un interesse per, ma sinora nulla di concreto è ... "E' un momento importanteinterazioni con CDP e i fondi ed è opportuno che vadano avanti secondo ...Non è la prima volta che ACS esprime un interesse per, ma sinora nulla di concreto è ... "E' un momento importanteinterazioni con CDP e i fondi ed è opportuno che vadano avanti secondo ...Il numero uno Florentino Perez pensa alla creazione di "un grande gruppo infrastrutturale europeo" mentre in Atlantia prosegue l'iter di valutazione dell'offerta del consorzio CDP-Blackstone-Macquarie ...