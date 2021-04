ATP Cagliari, Lorenzo Musetti: “Nessuno mi ha mai provocato come Evans. Poi è diventata una lotta di urla” (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l’odierno successo nel torneo ATP Cagliari 2021 di tennis (di categoria 250), l’azzurro Lorenzo Musetti è approdato ai quarti di finale, dopo aver battuto la testa di serie numero uno, il britannico Daniel Evans. Domani, nei quarti di finale, opposto al serbo Laslo Djere. Finora nel torneo Musetti ha guadagnato complessivamente 45 punti utili per la Race ATP che qualifica alle Finals del 2021, che si terranno a Torino, ed è salito a quota 430, issandosi al 19° posto virtuale. La scalata potrebbe proseguire domani, in caso di approdo in semifinale. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport circa il match odierno: “Una battaglia con un po’ di scintille, l’urlo era liberatorio. Non credevo di aver vinto una partita del genere, annullando dei match point. Ho cercato di giocare tutti i punti, è un urlo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Con l’odierno successo nel torneo ATP2021 di tennis (di categoria 250), l’azzurroè approdato ai quarti di finale, dopo aver battuto la testa di serie numero uno, il britannico Daniel. Domani, nei quarti di finale, opposto al serbo Laslo Djere. Finora nel torneoha guadagnato complessivamente 45 punti utili per la Race ATP che qualifica alle Finals del 2021, che si terranno a Torino, ed è salito a quota 430, issandosi al 19° posto virtuale. La scalata potrebbe proseguire domani, in caso di approdo in semifinale. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport circa il match odierno: “Una battaglia con un po’ di scintille, l’urlo era liberatorio. Non credevo di aver vinto una partita del genere, annullando dei match point. Ho cercato di giocare tutti i punti, è un urlo di ...

Advertising

Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti batte Evans e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa. Giovane sì, ma non bisogna mica app… - Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti non molla mai! ???????? Al #SardegnaOpen fa fuori la testa di serie n° 1 Evans 6-1 1-6 7-6(8)e vola… - infoitsport : ATP Cagliari 2021, Lorenzo Sonego domina il match contro Gilles Simon. L'azzurro ai quarti affronterà Hanfmann - infoitsport : Atp di Cagliari: avanzano Musetti e Sonego - IvanaIv29438384 : Sardegna Open, Bedene e Struff ai quarti. Oggi in campo Cecchinato, Musetti e Sonego | Sky Sport -