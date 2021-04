Arrestato il fratello dell’ex presidente del Senato Grasso. È accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una paziente

(Di giovedì 8 aprile 2021) Con l’accusa dineidi una suaè statoMarcello, 70 anni, neuropsichiatra,procuratore nazionale antimafia nonché exdelPietro. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica, gli è stata notificata il 30 marzo scorso dagli agenti della squadra Mobile di Palermo. L’indagine, condotta dal pool antidella Procura palermitana diretta dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro, è scattata in seguito alle dichiarazioni di una giovanee ruota attorno al metodo del neuropsichiatra che ...

