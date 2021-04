Aifa-Iss sul Covid: "Con la polmonite il plasma non efficace" (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è conclusa l’analisi dei dati dello studio clinico randomizzato e controllato chiamato TSUNAMI, promosso da ISS e Aifa e coordinato da ISS, sul ruolo terapeutico del plasma convalescente nei pazienti... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 aprile 2021) Si è conclusa l’analisi dei dati dello studio clinico randomizzato e controllato chiamato TSUNAMI, promosso da ISS ee coordinato da ISS, sul ruolo terapeutico delconvalescente nei pazienti...

