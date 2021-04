Agente Di Lorenzo e Rui: «Restano al Napoli? Dipende dal nuovo tecnico» (Di giovedì 8 aprile 2021) Il procuratore Mario Giuffredi ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui al Napoli: le sue dichiarazioni Il procuratore Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui al Napoli. Le sue dichiarazioni. «Restano a Napoli, hanno rifatto il contratto la passata stagione quindi se il Napoli non mi fa sapere nulla loro resteranno a Napoli. Poi Dipenderà anche dalla prossima guida tecnica ma al momento dico che l’anno prossimo saranno ancora azzurri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Il procuratore Mario Giuffredi ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro di Giovanni Die Mario Rui al: le sue dichiarazioni Il procuratore Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro di Giovanni Die Mario Rui al. Le sue dichiarazioni. «, hanno rifatto il contratto la passata stagione quindi se ilnon mi fa sapere nulla loro resteranno a. Poirà anche dalla prossima guida tecnica ma al momento dico che l’anno prossimo saranno ancora azzurri». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: ON AIR - L'agente di Di Lorenzo e Mario Rui: 'Restano entrambi a Napoli' - naptam_10 : Vai va. Jett o sang Hysaj, l'agente: 'Tanti club su di lui, farà la Champions! Mario Rui e Di Lorenzo resteranno a… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - L'agente di Di Lorenzo e Mario Rui: 'Restano entrambi a Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - L'agente di Di Lorenzo e Mario Rui: 'Restano entrambi a Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - L'agente di Di Lorenzo e Mario Rui: 'Restano entrambi a Napoli' -