1000 tonnellate di materiali di scarto e rifiuti speciali sarebbero stati smaltiti abusivamente nel Parco Agricolo Sud Milano (Di giovedì 8 aprile 2021) Questi gli illeciti contestati dai carabinieri del Nucleo investigativo al sindaco di Opera, alla dirigente dell’Ufficio tecnico, e a un consulente del Comune, se le accuse fossero confermati si aprirebbe uno scenario inquietante Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 8 aprile 2021) Questi gli illeciti contedai carabinieri del Nucleo investigativo al sindaco di Opera, alla dirigente dell’Ufficio tecnico, e a un consulente del Comune, se le accuse fossero confermati si aprirebbe uno scenario inquietante

Advertising

TitoDarca : RT @abuzzo3: Repubblica titola 'Arrestato il sindaco [Lega - FI] di #Opera: mascherine per le #Rsa distribuite a parenti e amici e appalti… - bolartur : RT @abuzzo3: Repubblica titola 'Arrestato il sindaco [Lega - FI] di #Opera: mascherine per le #Rsa distribuite a parenti e amici e appalti… - yuna_hikari : RT @abuzzo3: Repubblica titola 'Arrestato il sindaco [Lega - FI] di #Opera: mascherine per le #Rsa distribuite a parenti e amici e appalti… - bredaglia : RT @abuzzo3: Repubblica titola 'Arrestato il sindaco [Lega - FI] di #Opera: mascherine per le #Rsa distribuite a parenti e amici e appalti… - kristo34710857 : “Tra gli illeciti anche l’interramento abusivo di circa 1000 (mille) tonnellate di fresato di asfalto nel Parco Agr… -