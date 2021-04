Withu | perso lo spareggio in Sicilia | prevale l’Orlandina per 73-72

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Withu perso

Buon per lache Biella (penultima in regular season) abbianel supplementare a Udine (101 - 95) anche se però Capo d'Orlando (altra formazione pericolante) ha vinto nettamente la sfida ...... laè sempre ultima in classifica nel girone verde di A2 ma ora è in grado di battere ... Dopo il derbycon Treviglio Jones era incredulo perché i dirigenti, invece di massacrarci, ci davano ...La squadra di casa è passata a condurre nel punteggio a un paio di minuti dal termine, fino a quell’istante la formazione orobica era stata avanti sia pure di poco. La Withu, pur perdendo di un solo ...La WithU Bergamo sprofonda nell’inferno del girone nero, quello della retrocessione diretta. Manca la conferma della matematica, legata ad una serie di combinazioni da vittoria al SuperEnalotto (Berga ...