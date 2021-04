Vaccino Pfizer, in arrivo 1,5 milioni dosi a Regioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Non decolla la campagna vaccinale in Italia, in scia a ritardi e tagli. Oggi, intanto, una buona notizia: saranno distribuite alle Regioni 1,5 milioni di dosi Pfizer che inaugurano la prima consegna di vaccini del mese di aprile. La conferma arriva dagli uffici del commissario straordinario all’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo. Guardando più in generale ai numeri, sono oltre 3,5 milioni i vaccinati con due dosi, quasi 8 milioni quelli che hanno ricevuto almeno una dose. Ma sulla campagna vaccinale pesano l’incertezza del caso AstraZeneca – che rinvia un’altra consegna e vede aumentare le disdette degli appuntamenti – e la scarsità delle dosi di aprile, nonostante 1,5 milioni di Pfizer oggi alle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Non decolla la campagna vaccinale in Italia, in scia a ritardi e tagli. Oggi, intanto, una buona notizia: saranno distribuite alle1,5diche inaugurano la prima consegna di vaccini del mese di aprile. La conferma arriva dagli uffici del commissario straordinario all’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo. Guardando più in generale ai numeri, sono oltre 3,5i vaccinati con due, quasi 8quelli che hanno ricevuto almeno una dose. Ma sulla campagna vaccinale pesano l’incertezza del caso AstraZeneca – che rinvia un’altra consegna e vede aumentare le disdette degli appuntamenti – e la scarsità delledi aprile, nonostante 1,5dioggi alle ...

