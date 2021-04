Vaccini | Messico primo Paese ad autorizzare indiano Covaxin

Advertising

Agenzia ANSA

Lo scrive oggi il quotidiano Jornada di Città del. Il giornale precisa che con il farmaco sviluppato dal laboratorio Bharat Biotech, sono ora sei ia disposizione delle autorità ...... 'evitano la malattia, soprattutto quella grave, ma studi ad hoc dimostrano che ihanno ... Vaccino low cost in arrivo dall'America, primi test sull'uomo in Brasile eQuanto ai problemi ...L'ultimo vaccino approvato in ordine di tempo - il 6 aprile - è il Covaxin, sviluppato in India dalla Bharat Biotech, anche se al ...(ANSA) – CITTA DEL MESSICO, 07 APR – Il Messico ha approvato l’uso del vaccino indiano Covaxin diventando così il primo Paese al mondo ad autorizzarlo per affrontare la pandemia da Covid-19. Lo scrive ...