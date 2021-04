Ultime Notizie Roma del 07-04-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano emergenza covid in apertura sono tornato in classe 5,6 milioni di alunni quasi il 76% degli 8,5 milioni scritti a scuola cioè due su tre fra loro 2,7 milioni sono della scuola di infanzia e primo ciclo provenienti anche da zone rosse mentre sono 2,9 milioni quelli che restano con la didattica a distanza proprio nel giorno del rientro il registro elettronico Nazionale andato in tilt a causa di un attacco hacker ripristinato con tutti i suoi servizi entro domani mattina ha comunicato della società che rifornisce o servizio in Italia nel 40% delle scuole italiane ci saranno soprattutto da maggio Forse qualcosa già dal 20 di aprile si potrà riaprire lo dice Mariastella Gelmini ministro per gli affari regionali e le autonomie Intanto arrivano alle regioni 1,5 milioni di dosi di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021)dailynews radiogiornale l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano emergenza covid in apertura sono tornato in classe 5,6 milioni di alunni quasi il 76% degli 8,5 milioni scritti a scuola cioè due su tre fra loro 2,7 milioni sono della scuola di infanzia e primo ciclo provenienti anche da zone rosse mentre sono 2,9 milioni quelli che restano con la didattica a distanza proprio nel giorno del rientro il registro elettronico Nazionale andato in tilt a causa di un attacco hacker ripristinato con tutti i suoi servizi entro domani mattina ha comunicato della società che rifornisce o servizio in Italia nel 40% delle scuole italiane ci saranno soprattutto da maggio Forse qualcosa già dal 20 di aprile si potrà riaprire lo dice Mariastella Gelmini ministro per gli affari regionali e le autonomie Intanto arrivano alle regioni 1,5 milioni di dosi di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Regione più avanti nell’indice regionale dei vaccini elaborato da YouTrend è il Veneto, segue il Lazio. Ultime… - ladyonorato : La lega tuona su zona rossa a Palermo: 'E' la goccia che farà traboccare il vaso' | BlogSicilia - Ultime notizie da… - Corriere : In Brasile nuovo record di morti per Covid: 4.195 decessi in 24 ore - cremaonline : Calcio: #SerieC, #Pergolettese sconfitta in trasferta dal #Renate clicca qui per i dettagli - tempostretto : Un nuovo articolo: (Zifaf, 9 condanne per i matrimoni combinati a Messina) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - U… -