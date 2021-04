Turchia | Botteri | ' Erdogan? Pensiamo cosa fa a donne normali se fa questo a von der Leyen' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Come valuto il gesto dinei confronti della von der? Mi è sembrato consono alla decisione di uscire dal trattato di Istanbul. Mi sembra un fil rouge diretto, e mi sembra ancora una volta che la strada sia tutta in salita". Così Giovannacommenta all'Adnkronos il gesto del presidente della Turchiache, nel corso del Vertice Turchia-Ue, ha fatto accomodare su un divano a parte la presidente della Commissione europea Ursula von der. "Credo -dice la giornalista inviata Rai- che sia necessario ora, ancora di più, aprire allemusulmane, alleche vivono nei paesi islamici, e che mai come ora sia importante costruire dei ponti. Perché questi sono muri visibili e invisibili che stanno facendo per ...