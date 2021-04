Advertising

TV7Benevento : Toshiba: fondi Cvc lancia offerta, in giornata vertice gruppo... -

Ultime Notizie dalla rete : Toshiba fondi

Il Tempo

Secondo il principale quotidiano economico giapponese Nikkei CVC Capital Partners avrebbe messo sul piatto una proposta che valuterebbe2.300 miliardi di yen (18,5 miliardi di euro).Un fatto insolito per il Giappone è avvenuto oggi durante una rara assemblea generale straordinaria di una delle grandi compagnie giapponesi, la: gli azionisti (per lo piùstranieri) hanno votato contro le indicazioni del management chiedendo un'indagine indipendente su presunte irregolarità di voto nell'assemblea generale dello ...L'azionario giapponese chiude in rialzo dopo aver registrato il peggior calo in quasi due settimane nella giornata di ieri, mentre i titoli dei produttori di elettronica hanno guadagnato terreno dopo ...Dopo essere tornate per la prima volta sopra i livelli pre-Covid, le Borse europee difendono i livelli raggiunti ...