To All The Boys | Netflix sta realizzando una serie spinoff su Kitty?

Nonostante To All The Boys: Always and Forever di Netflix abbia dolcemente concluso la storia d'amore del liceo di Lara Jean, i fan della famiglia Covey sono rimasti tristi quando l'ultima puntata del film si è conclusa. Ci sarà un seguito? Anche se sembrava che tutti i personaggi fossero pronti per un futuro promettente, gli spettatori sono ancora ansiosi di vedere cosa succederà. Fortunatamente, c'è una possibilità che la serie non sia ancora finita. Secondo i rapporti, Netflix sta realizzando una serie spin-off di To All The Boys su Kitty. (Elite Daily ha contattato Netflix per questi rapporti ma non ha ricevuto risposta in tempo per la pubblicazione.)

