Tatarusanu | «Il Milan è una delle squadre più grandi al mondo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il portiere rossonero Ciprianè intervenuto sul programma AcTalk del canale Twitch rossone Ciprianè intervenuto sul programma “AcTalk” del canale Twitch rossonero. Queste le sue dichiarazioni: CUCINA – «Dopo il caffè ho una grande passione, fare il pane in casa. Devi stare tanto sull’impasto, osservarlo, vedere come cresce, ci sono tanti step prima di metterlo in forno. È una gioia per me». PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 CAPELLI – «Ho voluto provare un taglio lungo, però non mi stavano bene come credevo. Non avevo il volume che volevo e allora li ho tagliati». AMBIENTE – «Molto bene, mi piace stare in una casa del genere con questo giardino, è meglio anche per i bambini». CHIAMATA – «È una...