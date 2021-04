SUPERATI I 400 MILIONI DI DOWNLOAD PER PES 2021 MOBILE (Di mercoledì 7 aprile 2021) Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi cheeFootball PES 2021 MOBILE è stato scaricato più di 400 MILIONI di volte sui dispositivi iOS e Android. Lionel Messi, ambasciatore di eFootball PES, festeggerà questo importante traguardo con una nuova intervista che verrà postata oggi, alle ore 13:00, sull’account Twitter officialPES I festeggiamenti continuano con concorso#MessiChallenge, i fan sono Leggi su insidethegame.home.blog (Di mercoledì 7 aprile 2021) Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi cheeFootball PESè stato scaricato più di 400di volte sui dispositivi iOS e Android. Lionel Messi, ambasciatore di eFootball PES, festeggerà questo importante traguardo con una nuova intervista che verrà postata oggi, alle ore 13:00, sull’account Twitter officialPES I festeggiamenti continuano con concorso#MessiChallenge, i fan sono

