“Space Jam: New Legends” e il tocco di fantasy (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Space Jame: New Legends” potrebbe essere considerato come il sequel del famosissimo “Space Jam” del 1996, diretto da Joe Pytka. All’epoca il protagonista era il campione di NBA e dei Chicago Bulls, Michael Jordan che con i Looney Tunes aveva il compito di affrontare in una partita dei pericolosi alieni. In questo nuovo lungometraggio che Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Jame: New” potrebbe essere considerato come il sequel del famosissimo “Jam” del 1996, diretto da Joe Pytka. All’epoca il protagonista era il campione di NBA e dei Chicago Bulls, Michael Jordan che con i Looney Tunes aveva il compito di affrontare in una partita dei pericolosi alieni. In questo nuovo lungometraggio che

Advertising

WarnerBrosIta : Scoprite il poster di Space Jam: New Legends e preparatevi per il debutto del trailer, domani! Godetevi lo spetta… - dchinellato : ???? Space Jam: New Legacy. In theaters and HBO+ on July 16... ???? Pronti per il nuovo Space Jam? Ecco il primo trai… - BottDontLie : Consiglio l'ascolto anche solo per la sigla di League Passi - microsoftitalia : Aiuta Bugs Bunny e la squadra dei Tunes a salvare la situazione in questo percorso #MicrosoftLearn ispirato al film… - GamingToday4 : Space Jam 2 – Zendaya sarà Lola Bunny -

Ultime Notizie dalla rete : Space Jam Space Jam: New Legends: tutti gli easter egg del trailer! Il trailer di Space Jam: New Legends ha sorpreso per la quantità di citazioni e easter egg che contiene. Ma oltre ai Looney Tunes, quali personaggi abbiamo visto far capolino nel breve montaggio di lancio del film?...

"Space Jam 2: A New Legacy", il trailer è una bomba e soddisfa ogni curiosità Venticinque anni dopo il primo film cult, arriva il nuovo capitolo "Space Jam 2" con LeBron James e le star NBA. E il trailer ci fa già venire voglia di scendere in campo Arriva Space Jam 2 . A venticinque anni dall'uscita del primo, indimenticabile live action con ...

Space Jam 2, Zendaya sarà Lola Bunny nel nuovo film in uscita Questa volta, sarà Zendaya a doppiare Lola Bunny nel nuovo film su Space Jam 2. In quest'articolo, tutte le news al riguardo.

Curry fa il fenomeno e Golden State torna alla vittoria contro i Bucks senza Antetokoumpo I numeri di Curry nell’ultima partita da NBA: segna 41 punti, con sei rimbalzi e quattro assist. Tira 14/21 dal campo con 30 punti a referto solo nel secondo tempo. I Warriors battono Milwaukee 122-12 ...

Il trailer di: New Legends ha sorpreso per la quantità di citazioni e easter egg che contiene. Ma oltre ai Looney Tunes, quali personaggi abbiamo visto far capolino nel breve montaggio di lancio del film?...Venticinque anni dopo il primo film cult, arriva il nuovo capitolo "2" con LeBron James e le star NBA. E il trailer ci fa già venire voglia di scendere in campo Arriva2 . A venticinque anni dall'uscita del primo, indimenticabile live action con ...Questa volta, sarà Zendaya a doppiare Lola Bunny nel nuovo film su Space Jam 2. In quest'articolo, tutte le news al riguardo.I numeri di Curry nell’ultima partita da NBA: segna 41 punti, con sei rimbalzi e quattro assist. Tira 14/21 dal campo con 30 punti a referto solo nel secondo tempo. I Warriors battono Milwaukee 122-12 ...