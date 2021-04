Serie A | recuperi | vincono Inter e Juventus contro Sassuolo e Napoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021)A, iconsegnano due risultati importantissimi in termini di classifica: l’di Antonio Conte non sbaglia e mette le mani, quasi certamente, sullo scudetto 2020/21, mentre lavince lo sChampions League con ile si porta avanti in classifica. Decidono i grandi calciatori: Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa per i bianconeri, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez per i nerazzurri.A,: un doppio 2-1 L’è sempre più padrona delle operazioni inA dopo idelle gare saltate per colpa dei focolai di Covid-19 scoppiati in stagione. I nerazzurri si affidano a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che, con un goal per tempo, piegano la ...