Roma Fringe Festival 2021 | online con 21 spettacoli da tutta Italia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nell’inedita veste streamingsu www.teatro.it, il, dal 18 al 24 aprile, dal Teatro Eliseo e dal Teatro Vascello, torna con 21daper non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite per accendere i riflettori sul teatro indipendente,quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. Come ogni anno, anche per questo travagliato 2020-, ilporta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, proponendo analisi, visioni ...

