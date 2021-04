Roma: Calenda, ‘mai preteso appoggio Pd, chiederò i voti ai romani’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Ho presentato un piano per risolvere la questione dei rifiuti. Altri programmi non ne ho visti. Mai preteso che il Pd mi appoggi. Ho cercato una convergenza com’era doveroso. I voti li chiederò ai cittadini Romani. Calma e rispetto”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito della sua candidatura a sindaco di Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021), 7 apr (Adnkronos) – “Ho presentato un piano per risolvere la questione dei rifiuti. Altri programmi non ne ho visti. Maiche il Pd mi appoggi. Ho cercato una convergenza com’era doveroso. Iliai cittadinini. Calma e rispetto”. Lo scrive su Twitter Carlo, a proposito della sua candidatura a sindaco di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

