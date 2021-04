Ricordate Ambra Lombardo, la prof del Gf? Ecco com’è diventata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ex concorrente del Grande Fratello, Ambra aveva delle aspirazioni molto più grandi della televisione e le continua a coltivare. Ambra Lombardo ex fidanzata di Kikò NalliL’ex fidanzata del parrucchiere Kikò Nalli, Ambra Lombardo, è ancora oggi sulla bocca del gossip. La ragazza è arrivata in televisione partecipando al programma del Grande Fratello, anche se la sua aspirazione di vita si concentrava prettamente su un altro ambito, ovvero sullo studio. Ed è proprio all’interno della casa che la Lombardo conoscerà Kikò Nalli e vi si fidanzerà. Ma la storia tra i due è burrascosa sia nella casa che tornati nel mondo esterno e cosi la relazione terminerà bruscamente nell’estate del 2020. La ragazza infatti nata il 10 gennaio 1986 a Modica, in provincia di Ragusa, decide di ... Leggi su kronic (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ex concorrente del Grande Fratello,aveva delle aspirazioni molto più grandi della televisione e le continua a coltivare.ex fidanzata di Kikò NalliL’ex fidanzata del parrucchiere Kikò Nalli,, è ancora oggi sulla bocca del gossip. La ragazza è arrivata in televisione partecipando al programma del Grande Fratello, anche se la sua aspirazione di vita si concentrava prettamente su un altro ambito, ovvero sullo studio. Ed è proprio all’interno della casa che laconoscerà Kikò Nalli e vi si fidanzerà. Ma la storia tra i due è burrascosa sia nella casa che tornati nel mondo esterno e cosi la relazione terminerà bruscamente nell’estate del 2020. La ragazza infatti nata il 10 gennaio 1986 a Modica, in provincia di Ragusa, decide di ...

Advertising

_Ambra_90 : RT @elvyvagabionda: Ricordate quando presento’ Eda a Selin nel gg del fidanzamento chiamandola “fragola” ??#meleklerinsözüvar - _Ambra_90 : RT @always__shines: vi ricordate quando serkan disse a eda 'tu non mi attrai come donna' e lei gli tirò uno schiaffo con la precision de pi… - ascaroni : @la_kuzzo ricordate la mitica Ambra in 'Non é la rai?'... -