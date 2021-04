Renato Brunetta e il piano assunzioni 2021 | «Prima Sanità ed enti locali»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Su “Il Messaggero” l’intervista al ministro della Pubblica Amministrazione, che ha illustrato ildel governo Draghi. L’economista veneziano intende rimettere mano a concorsi e contratti nel pubblico impiego: «Lo dico per due ragioni. Laè perché per i contratti abbiamo i soldi, 6,8 miliardi stanziati dai precedgoverni. E di questo ne va dato atto. Ma soprattutto per il Next Generation Eu». leggi anche l’articolo —>e l’intervista bufala sullo smart working: «Chi ha interesse ad avvelenare i pozzi?» «Come si fanno a investire 200 miliardi in 5 anni se non hai un apparato dello Stato all’altezza di questa sfida straordinaria? E come si fa a reggere, una volta a regime? Per questo i miei primi ...

Advertising

007Vincentxxx : RT @GarauSilvana: #Diamoacesarequelcheèdicesare 314 deputati votarono sì. Tra questi Umberto Bossi, Angelino Alfano, Giulio Tremonti, Rena… - GarauSilvana : #Diamoacesarequelcheèdicesare 314 deputati votarono sì. Tra questi Umberto Bossi, Angelino Alfano, Giulio Tremonti… - mapkomarco521 : RT @Fragment_84: @initlabor Veramente ha detto e fatto, ma era UNO SOLO contro tutti, ricorda che la stessa lettera BCE del 2011 venne scri… - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @initlabor Veramente ha detto e fatto, ma era UNO SOLO contro tutti, ricorda che la stessa lettera BCE del 2011 venne scri… - Fragment_84 : @initlabor Veramente ha detto e fatto, ma era UNO SOLO contro tutti, ricorda che la stessa lettera BCE del 2011 ven… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Brunetta

Questo mese di aprile 2021 sarà certamente memorabile per gli 8 ministri tecnici del Governo Monti, ai quali si aggiunge in parteche è in qualche modo il più tecnico dei ministri politici e il più politico dei ministri tecnici. Come è noto infatti il Governo Draghi si è costituito attorno a due cerchi, all'...Il ministro per la Funzione pubblicaha ribadito l'avvio di una nuova stagione per le amministrazioni pubbliche grazie alle risorse del Recovery Fund . In un'intervista a La Stampa ha parlato delle nuove assunzioni con ...P.A: Brunetta, un piano per 500mila ingressi in 5 anni. Sblocco turn over. Contratti durano 5 anni,il tempo del Recovery ROMA, 07 APR - "Il nostro obiettivo è di garantire innanzitutto il turn over ...Assunzioni nella pubblica amministrazione: sembrerebbe la volta buona, stando al piano del ministro Renato Brunetta. "Il nostro obiettivo è di garantire innanzitutto il turn over fisiologico ...