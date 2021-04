Prove di negoziato tra Ue e Turchia dopo un anno difficile (Di mercoledì 7 aprile 2021) (di Alessia Chiriatti, ricercatrice dell’Istituto Affari Internazionali esperta in politica estera) Rule of law e rispetto dei diritti fondamentali: Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, apre così il suo video messaggio su Twitter per dettagliare quanto insieme a Ursula con der Leyen, presidente della Commissione europea, hanno discusso durante la visita diplomatica di mercoledì 6 aprile con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Un incontro configuratosi come una prova di negoziato tra Bruxelles e Ankara e che arriva dopo un anno difficile dei loro rapporti, in particolare per la situazione nel Mediterraneo orientale e a seguito dell’intensificarsi del giro di vite sulle libertà e i diritti civili da parte del governo turco. Sul tavolo dell’incontro, anche altri dossier fondamentali: ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) (di Alessia Chiriatti, ricercatrice dell’Istituto Affari Internazionali esperta in politica estera) Rule of law e rispetto dei diritti fondamentali: Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, apre così il suo video messaggio su Twitter per dettagliare quanto insieme a Ursula con der Leyen, presidente della Commissione europea, hdiscusso durante la visita diplomatica di mercoledì 6 aprile con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Un incontro configuratosi come una prova ditra Bruxelles e Ankara e che arrivaundei loro rapporti, in particolare per la situazione nel Mediterraneo orientale e a seguito dell’intensificarsi del giro di vite sulle libertà e i diritti civili da parte del governo turco. Sul tavolo dell’incontro, anche altri dossier fondamentali: ...

