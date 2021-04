Pirlo ha provato il 4-4-2 anti-Napoli con McKennie a destra e Cuadrado e Danilo terzini (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pirlo ha provato il 4-4-2 anti-Napoli. Tuttojuve informa sulla rifinitura mattutina della Juventus in vista della partita di stasera contro il Napoli. Pirlo ha provato il 4-4-2 con Cuadrado basso a destra e Danilo bassio a sinistra; al centro De Ligt e Chiellini. A destra sulla mediana ha giocato McKennie e a sinistra Chiesa. In mezzo. Bentancur più uno tra Arthur e Rabiot. Davanti Morata e Cristiano Ronaldo. La formazione dovrebbe essere la seguente: Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021)hail 4-4-2. Tuttojuve informa sulla rifinitura mattutina della Juventus in vista della partita di stasera contro ilhail 4-4-2 conbasso abassio a sinistra; al centro De Ligt e Chiellini. Asulla mediana ha giocatoe a sinistra Chiesa. In mezzo. Bentancur più uno tra Arthur e Rabiot. DavMorata e Cristiano Ronaldo. La formazione dovrebbe essere la seguente: Szczesny;, Chiellini, De Ligt,, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. L'articolo ilsta.

