Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Le ho presentato mio figlio Leonardo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli ha presentato il figlio Leonardo alla fidanzata Giulia Salemi Hanno emozionato i telespettatori all’interno della casa del Grande Fratello e, una volta fuori, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno aggiunto un tassello importante alla loro storia. Ai microfoni di RTL, Pierpaolo ha raccontato l’incontro avvenuto tra la sua fidanzata e il figlio Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero. Le presentazioni ufficiali sono avvenute il giorno di Pasqua e Pierpaolo si è detto entusiasta dell’incontro tra i due: “L’incontro è andato benissimo, sono felicissimo. “Tra Leo e Giulia il feeling è ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021)hailalla fidanzataHanno emozionato i telespettatori all’interno della casa del Grande Fratello e, una volta fuori,hanno aggiunto un tassello importante alla loro storia. Ai microfoni di RTL,ha raccontato l’incontro avvenuto tra la sua fidanzata e il, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero. Le presentazioni ufficiali sono avvenute il giorno di Pasqua esi è detto entusiasta dell’incontro tra i due: “L’incontro è andato benissimo, sono felicissimo. “Tra Leo eil feeling è ...

