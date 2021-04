Pd: Letta vede Maraio (Psi), 'coalizione forte per le prossime sfide' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Abbiamo riaperto un dialogo necessario per la costruzione di un nuovo centrosinistra che sia plurale, coeso e competitivo”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio dopo l'incontro di stamattina, alla sede dell'Arel, con il segretario del Pd Enrico Letta. "Una coalizione forte, capace di compiere un salto di qualità per affrontare le prossime delicate sfide, a partire dalle elezioni amministrative, con metodi rinnovati e modernità di visione -ha aggiunto Maraio-. Noi socialisti saremo parte attiva di questa sfida nell'interesse del Paese perché nei prossimi mesi si possano portare a termine punti del programma di governo che per noi sono irrinunciabili: rafforzamento della sanità pubblica a cominciare da quella di prossimità, ripartenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Abbiamo riaperto un dialogo necessario per la costruzione di un nuovo centrosinistra che sia plurale, coeso e competitivo”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzodopo l'incontro di stamattina, alla sede dell'Arel, con il segretario del Pd Enrico. "Una, capace di compiere un salto di qualità per affrontare ledelicate, a partire dalle elezioni amministrative, con metodi rinnovati e modernità di visione -ha aggiunto-. Noi socialisti saremo parte attiva di questa sfida nell'interesse del Paese perché nei prossimi mesi si possano portare a termine punti del programma di governo che per noi sono irrinunciabili: rafforzamento della sanità pubblica a cominciare da quella di prossimità, ripartenza ...

