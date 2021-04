Pace fiscale | ecco da quando parte la rottamazione delle cartelle

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Migliaia di italiani attendono di poter completare l’attesa, in molti si chiedono dala. Scopriamolo insieme. Migliaia di cittadini attendono di capire come si potrà ottenere la. Il decreto approvato dal Governo Draghi ha apportato molte novità a livello economico per tantissime fasce della popolazione. Misure necessarie L'articolo proviene da Consumatore.com.