Olesya Rostova non è Denise Pipitone? L' indiscrezione | trovata sua sorella biologica e

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembrerebbe che ierinegli studi di Lasciali Parlare abbia incontrato la sua vera, Anastasia. Le due si sarebbero già aggiunte sui rispettivi social network e scambiate diversi like. A rivelarlo è lo scrittore Matteo Grimaldi: Siamo alla fine. Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia di #e #. Penso di poter dire che abbiamo una risposta. E io non intendo consentire ancora alla TV russa di speculare sulla speranza di #Piera #Maggio. Come sapete la TV russa sta creando una specie di reality attorno alla vicenda. Oggi ha comunicato l'esito negativo del Dna a una mamma che sperava chefosse sua figlia sparita da piccola. Mi piange il cuore a dover ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olesya Rostova

In particolare tra, la ragazza che è stata rapita dai nomadi quando aveva la stessa età di Denise, e i genitori della bimba scomparsa in Sicilia, Piera Maggio e il papà naturale Pietro ...C'è un dubbio atroce che alberga nelle menti di migliaia di italiani: e se lanon fosse altro che un'attrice terribilmente somigliante a Denise? Non si fa che parlare di lei in tutte le trasmissioni che si occupano di informazione in questi giorni, della ragazza ...Olesya Rostova è davvero Denise Pipitone? Nelle prossime ore la tv russa svelerà l'esito degli esami relativi al confronto del Dna e del gruppo sanguigno delle due ragazze. Olesya, la ventenne ...La ragazza andata in tv in cerca dei genitori non sarebbe la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 e avrebbe già incontrato la sorella biologica ...