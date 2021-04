MOVIOLA – Inter-Sassuolo, gol di Lautaro: c’era rigore su Raspadori? (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Inter trova il gol del raddoppio. Nel match contro il Sassuolo, valevole per il recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Antonio Conte trovano il 2-0 in contropiede grazie alla solita grande azione tra Lukaku e Lautaro Martinez con l’argentino che fredda Consigli. Ma nell’azione precedente i neroverdi chiedono il calcio di rigore a gran voce per una trattenuta di De Vrij su Raspadori. La maglia si smuove, ma non sembra assolutamente un Intervento nel quale il Var può Intervenire: è l’arbitro che giudica l’entità del contatto e della trattenuta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’trova il gol del raddoppio. Nel match contro il, valevole per il recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Antonio Conte trovano il 2-0 in contropiede grazie alla solita grande azione tra Lukaku eMartinez con l’argentino che fredda Consigli. Ma nell’azione precedente i neroverdi chiedono il calcio dia gran voce per una trattenuta di De Vrij su. La maglia si smuove, ma non sembra assolutamente unvento nel quale il Var puòvenire: è l’arbitro che giudica l’entità del contatto e della trattenuta. SportFace.

