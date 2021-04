Messico | il candidato nella bara per denunciare violenze pre voto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Messico candidato

askanews

Un punto di partenza singolare per una campagna elettorale, ma visto il momento storico forse il signor Carlos Mayorga ha le sue ragioni. Siamo ine ilsta cercando di ottenere un seggio alle elezioni legislative federali per il Partito Encuentro Solidario. Nello stato settentrionale di Chihuahua, dove si trova Ciudad Juàrez la ......(204.011), India (165.101) e Regno Unito (126.826). Menù 1 Regno Unito, due tamponi gratis a settimana per tutti 2 India, lockdown e coprifuoco a Mumbai 3 Perù,alle presidenziali ...Milano, 7 apr. (askanews) - Un punto di partenza singolare per una campagna elettorale, ma visto il momento storico forse il signor Carlos Mayorga ...Miss Bala - sola contro tutti, il film diretto da Catherine Hardwicke con protagonista un'inedita e tostissima Gina Rodriguez, racconta di una donna comune costretta suo malgrado a lottare contro un c ...