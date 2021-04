L’inclusione a scuola è progettualità, non compilare scartoffie! Lettera (Di mercoledì 7 aprile 2021) inviata da Andrea Canonico e Giuseppe Scafuro - “Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica”: sono le significative parole con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso la sua dichiarazione in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) inviata da Andrea Canonico e Giuseppe Scafuro - “Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica”: sono le significative parole con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso la sua dichiarazione in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. L'articolo .

