Le Fate Ignoranti rinuncia a Can Yaman e accoglie Serra Yilmaz e Luca Argentero, colpa di Diletta Leotta?

Nella serie Le Fate Ignoranti non ci sarà Can Yaman. Questo ormai è certo e le polemiche non mancano. Sin dal primo momento in cui abbiamo visto l'attore turco al fianco del suo idolo e beniamino Ferzan Ozpetek abbiamo pensato che il protagonista di DayDreamer Le ali del Sogno sarebbe stato anche quello della serie tv de Le Fate Ignoranti ma così non sarà. Fin qui niente di male se non fosse che in queste ore sta serpeggiando tra i fan la polemica di sempre ovvero il fatto che il regista abbia rinunciato a Can Yaman proprio per via del turbinio di gossip che lo ha travolto da quando è stato avvistato la prima volta con Diletta Leotta. Davvero tutti i mali del mondo (compresi quelli dell'attore turco) sono opera della bella ...

Veronic98118689 : RT @Sandra09469875: Una domanda mi sorge spontanea : ma per caso Ferzan aveva detto che Can avrebbe partecipato alle Fate ignoranti e poi h… - OlgaBravo : RT @Sandra09469875: Una domanda mi sorge spontanea : ma per caso Ferzan aveva detto che Can avrebbe partecipato alle Fate ignoranti e poi h… - mmax_g : Li fate ignoranti #cinevonderLeyen - SPYit_official : “Le fate ignoranti”, la serie: nel cast Luca Argentero, Serra Yilmaz e Can Yaman... mentre Mahmood....… - CorriereTorino : Le fate ignoranti, la serie: c’è anche Luca Argentero -