(Di mercoledì 7 aprile 2021) Questi i 22 in campo all'Allianz Stadium di(4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattusocaption id="attachment 1082687" align="alignnone" width="3376", getty/caption ITA Sport Press.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - zazoomblog : Juventus-Napoli le formazioni ufficiali - #Juventus-Napoli #formazioni #ufficiali - IAMCALCIONAPOL : Juventus-Napoli, formazioni ufficiali: c'è Buffon, fuori Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

L'ex centrocampista della, oggi opinionista in Rai , ha lanciato su Twitter un suo personale messaggio in vista della partita di oggi contro ilDopo non aver realizzato alcun gol nelle prime quattro sfide contro ilin carriera tra Real Madrid ein tutte le competizioni, Cristiano Ronaldo ha segnato tre reti negli ultimi ...(IamNaples.it) Casa Napoli è un contenitore di notizie online su cronaca, attualità e sport, con speciali sulla squadra del Napoli e il mondo che le ruota intorno. I nostri redattori riportano e ...Alle 18.45 inizierà il big match all’Allianz Stadium di Torino, tra gli azzurri di Rino Gattuso e la Juventus. A caccia di tre preziosissimi punti, entrambi le squadre si giocano un posto in zona Cham ...