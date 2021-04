Juventus | Danilo | “Partita sofferta ma giochiamo un bel calcio”

Advertising

SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - ForzAzzurri1926 : JUVENTUS, ASSURDO IL DIFENSORE BIANCONERO FA LO SBRUFFONE IN DIRETTA, DICHIARAZIONI CLAMOSORE. E' SEMPRE IL SOLITO… - anteprima24 : ** Juventus-#Napoli, Danilo: 'L'atteggiamento di oggi è quello giusto' ** - sportli26181512 : Juve, Napoli: 'Potevamo lottare per lo scudetto, ora l'obiettivo è la Champions': Danilo, terzino della Juventus, è… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Juve, Danilo a Sky: “Abbiamo sofferto di squadra, giochiamo un buo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Danilo

Per la prima, clamorosa, occasione del match basta infatti attendere un minuto, quando Ronaldo di testa si divora letteralmente l'1 - 0 sul cross al bacio di. Erroraccio da una parte, ......delladopo la vittoria per 2 - 1 sul Napoli nel recupero della 3ª giornata : 6,5 Buffon Con i guantoni, su Di Lorenzo e Insigne, e con il vocione, che rimbomba in tutta l'arena. 6,5...Le parole di Danilo dopo Juventus-Napoli: “Sapevamo dell’importanza di questa partita. Qualche volta soffriamo, ma se soffriamo insieme e abbiamo convinzione in ciò che facciamo succede quello che è ...Le parole di Andrea Pirlo al termine di Juve-Napoli terminata 2-1: “Non sono arrabbiato per i punti lasciati per strada a causa dell’atteggiamento. Non siamo stati incisivi in tante gare abbordabili, ...