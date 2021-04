Juventus | Chiellini | “Siamo focalizzati sulle partite | le chiacchiere non ci toccano”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il difensore della, Giorgio, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del difficile momento che sta attraversando il club bianconero: “molto, chi ha giocato in grandi squadre è abituato alle, la cosa non ci tange. Abbiamo delle grandida fare. Quando si esce dalla Champions qualche strascico c’è sempre, era da mettere in preventivo anche se speravamo in risultati diversi, soprattutto col Benevento”. SportFace.