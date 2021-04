Jill Biden osa in calze a rete e stivaletti: il look rock divide (Di mercoledì 7 aprile 2021) Jill Biden è stata avvistata mentre scendeva dall’Air Force One con un look grintoso che ha stupito: mini gonna, calze a rete e stivaletti. Un outfit sicuramente non scandaloso, ma un po’ inusuale per una First Lady. Così in un attimo, la mise rock si è trasformata in un dibattito acceso su Twitter e sui social in generale. E i nemici politici del Presidente ne hanno approfittato. In effetti, Jill Biden ha sorpreso per quella combinazione di accessori che forse presi singolarmente sarebbero passati inosservati, ma nell’insieme hanno fatto sollevare qualche sopracciglia a chi s’intende di eleganza. Il look della First Lady è stato passato al setaccio dal quel tempio della moda che è Vogue che per altro aveva dedicato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 aprile 2021)è stata avvistata mentre scendeva dall’Air Force One con ungrintoso che ha stupito: mini gonna,. Un outfit sicuramente non scandaloso, ma un po’ inusuale per una First Lady. Così in un attimo, la misesi è trasformata in un dibattito acceso su Twitter e sui social in generale. E i nemici politici del Presidente ne hanno approfittato. In effetti,ha sorpreso per quella combinazione di accessori che forse presi singolarmente sarebbero passati inosservati, ma nell’insieme hanno fatto sollevare qualche sopracciglia a chi s’intende di eleganza. Ildella First Lady è stato passato al setaccio dal quel tempio della moda che è Vogue che per altro aveva dedicato ...

Advertising

ilgiornale : Audace e coraggiosa, a 69 anni Jill Biden ha sceso le scale dell'Air Force One con un look che sta facendo molto ch… - Italia_Notizie : Calze ricamate e stivaletto rock, il look di Jill Biden che fa discutere - ModaCorriere : Jill Biden in calze a rete e stivaletti: il suo look divide i social - CatelliRossella : MA SARANNO FATTI SUOI ? Jill Biden indossa calze a rete e i social si scatenano - Nord America - ANSA - MeglioNotizie : Jill Biden indossa calze a rete e i social si scatenano -