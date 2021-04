Jean Pierre Moreno, chi è l’attivista aggredito solo “per un bacio” al compagno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si chiama Jean Pierre Moreno ed è l’attivista finito al centro di un drammatico caso per l’aggressione omofoba subita a Roma dopo un bacio scambiato con il suo compagno. La sua biografia racconta di coraggio e speranza, di una continua e tenace lotta contro la discriminazione che dalla sua terra, il Nicaragua, arriva dritta al cuore d’Italia. Ecco chi è esattamente e perché il suo caso è balzato in testa alle cronache. Jean Pierre Moreno è originario del Nicaragua, in America centrale, ed è nato precisamente nella città di León. Vive a Roma dal 2018, dove è arrivato con lo status di rifugiato politico e studente in Lingue per la comunicazione interculturale. Rai Radio 1 ha fornito questo ritratto: “Cristopher Jean ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si chiamaed èfinito al centro di un drammatico caso per l’aggressione omofoba subita a Roma dopo unscambiato con il suo. La sua biografia racconta di coraggio e speranza, di una continua e tenace lotta contro la discriminazione che dalla sua terra, il Nicaragua, arriva dritta al cuore d’Italia. Ecco chi è esattamente e perché il suo caso è balzato in testa alle cronache.è originario del Nicaragua, in America centrale, ed è nato precisamente nella città di León. Vive a Roma dal 2018, dove è arrivato con lo status di rifugiato politico e studente in Lingue per la comunicazione interculturale. Rai Radio 1 ha fornito questo ritratto: “Cristopher...

