Isola dei famosi 2021 | Ilary Blasi una furia contro i naufraghi “Siete i peggiori di tutte le edizioni …”

Da diverse settimane è ormai iniziato il reality più atteso della stagione di Mediaset, ovvero L'Isola dei famosi. Quest'anno c'è stato un cambio di rotta e dopo tante edizioni condotte da Alessia Marcuzzi, quest'ultima ha lasciato la poltrona a Ilary Blasi. Quest'ultima come tutti sappiamo, è stata invece per diversi anni al timone del Grande Fratello vip che due anni fa ha lasciato ad Alfonso Signorini. Isola dei famosi, Ilary si scaglia contro i naufraghi Ilary è comunque una delle conduttrici più amate di questi ultimi anni e sono in tanti ad amare la sua ironia, ma soprattutto il fatto di essere così schietta e sincera. Nel corso delle puntate ha dimostrato di non avere peli sulla ...

