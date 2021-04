In Groenlandia vincono gli Inuit | stop alla miniera

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Un giacimento minerario, scrigno di terre rare e uranio, è risultato decisivo per l’esito delle elezioni in Groenlandia vinte con ampio margine da un partito indipendentista finora all’opposizione. Inuit Ataqatigiit, questo il nome del partito, fondato nel 1975 e cresciuto anche puntando su un impegno ambientalista, ha ottenuto alle parlamentari di ieri il 37 per cento dei voti. In primo piano, durante la campagna elettorale, l’opposizione al progetto di sfruttamento sostenuto dall’amministrazione uscente.

Advertising

riotta : Elezioni in Groenlandia, vincono i Verdi di Inuit Ataqatigiit che si oppongono allo sfruttamento della miniera di K… - repubblica : Groenlandia, vincono gli Inuit ambientalisti contrari allo sfruttamento dei giacimenti di uranio e terre rare - IreneSicurella : RT @IaconaRiccardo: Groenlandia, vincono gli Inuit ambientalisti contrari allo sfruttamento dei giacimenti di uranio e terre rare https://t… - AngiolinaRuta : RT @IaconaRiccardo: Groenlandia, vincono gli Inuit ambientalisti contrari allo sfruttamento dei giacimenti di uranio e terre rare https://t… - Fusillide : RT @giusmo1: #Groenlandia, vincono gli Inuit ambientalisti contrari allo sfruttamento dei giacimenti di uranio e terre rare -

Ultime Notizie dalla rete : Groenlandia vincono

BERLINO. Per la prima volta una causa ambientalista porta un partito politico alla vittoria in una libera elezione e lo spinge verso il ruolo di forza di governo. Sta accadendo in, la 'democrazia dei ghiacci', l´enorme territorio autonomo danese nell´Artico. Secondo il sito politico locale Qinersineq e l'emittente radio governariva locale Kalaallit ...Il voto inè un affare mondiale (di C. Renda) Inuit Ataqatigiit (IA) ha ottenuto il 37% dei consensi, mentre Siumut si è fermato al 29%. A ottenere l'incarico per la formazione di un ...Sono state vinte dal partito di sinistra ambientalista le elezioni che si sono svolte ieri nel territorio autonomo danese della Groenlandia. (ANSA) ...Il partito Inuit Ataqatigiit, contrario allo sfruttamento di un maxi giacimento di terre rare e uranio, ha vinto le elezioni ...